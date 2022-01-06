Дети смотрели в окно: закарпатца осудили за расправу над 30-летней женой

На Закарпатье осудили 35-летнего мужчину, который жестоко убил свою сожительницу. Вместе с двумя детьми они прожили около 10 лет.

Судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Преднамеренное убийство) и присудил ему 12 лет тюрьмы.

Двух малолетних мальчиков, оставшихся сиротами, забрала родная сестра погибшей женщины.

Бил ногами, метлой и ремнем

Ужасный инцидент произошел в начале октября 2020 года. В тот вечер дома находились только дети.

— Спустя некоторое время домой вернулся пьяный отчим, который сообщил, что их мать в состоянии опьянения находится у соседа, и приказал им пойти, привести ее домой, — говорится в приговоре суда.

Мальчики собрались и пошли искать мать: уже через несколько минут женщина зашла вместе с ними домой. Тогда и начался пьяный скандал между взрослыми.

Сначала мужчина схватил женщину и ударил ее головой в стену, после чего продолжил бить кулаками в лицо. Дети попытались вступиться за мать, но отчим пригрозил им расправой и приказал не мешать.

Что было с детьми

Испуганные мальчики выбежали из дома, однако продолжили наблюдать за происходящим уже через окно.

Мужчина продолжал избивать их мать старой метлой, когда та лежала без сознания у кровати. В конце он поднял женщину с пола, положил на кровать и в течение десяти минут наносил удары мертвой женщине поясом от своих штанов.

Когда все стихло, дети побоялись заходить обратно в дом, поэтому пошли в хлев, зарылись в сено и проспали до утра.

На следующий день, по приказу отчима, они пошли в лес за ягодами, а когда вернулись домой, соседи рассказали им, что мать умерла.

Зависимая семья

В ходе следствия и дети, и знакомые погибшей подтвердили: 30-летняя женщина злоупотребляла спиртными напитками и всегда ходила с опухшим лицом.

Время от времени соседи замечали кровоподтеки и побои на теле женщины, однако она продолжала оставаться со своим сожителем.

Когда на следующий день после убийства следователи зашли внутрь дома, на стенах и кроватях были обнаружены следы крови. Судмедэксперт подтвердил, что на лице и теле погибшей были обнаружены следы не менее 43 ударов.

Мужчина настолько сильно избил свою сожительницу, что среди травм были также обнаружены кровоизлияния и ушибы матки.

На суде 35-летний подозреваемый пытался отрицать свою причастность к ее убийству. Он обвинял женщину в том, что она тоже вела безнравственный образ жизни и выносила из дома вещи.

Однако доказательств, доказывающих вину горе-сожителя, оказалось более чем достаточно. Следующие двенадцать лет он проведет за решеткой.

Источники: Закарпатская областная прокуратура, ЕГРСР