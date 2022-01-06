Діти дивилися у вікно: закарпатця засудили за розправу над 30-річною дружиною

На Закарпатті засудили 35-річного чоловіка, який жорстоко вбив свою співмешканку. Разом із двома дітьми вони прожили майже 10 років.

Суддя визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) та присудив йому 12 років в’язниці.

Двох малолітніх хлопчиків, які залишилися сиротами, забрала рідна сестра загиблої жінки.

Бив ногами, мітлою і паском

Жахливий інцидент стався на початку жовтня 2020 року. Того вечора вдома перебували лише діти.

– Через деякий час додому повернувся вітчим, який був п’яний, і повідомив, що їхня мати в стані сп’яніння знаходиться у сусіда, та наказав їм піти привести її додому, – йдеться у вироці суду.

Хлопчики зібралися і пішли шукати матір: вже за декілька хвилин жінка зайшла разом з ними додому. Саме тоді і розпочався п’яний скандал між дорослими.

Спочатку чоловік схопив жінку та вдарив її головою об стіну, після чого продовжив бити кулаками в обличчя. Діти спробували заступитися за матір, однак нападник пригрозив їм та наказав не заважати.

Що було з дітьми

Перелякані хлопчики вибігли з хати, однак продовжили спостерігати за тим, що відбувається вдома, уже через вікно.

Чоловік продовжував бити їхню матір старою мітлою, коли та лежала без свідомості біля ліжка. В кінці він підняв жінку з підлоги, поклав на ліжко і протягом десяти хвилин наносив удари мертвій жінці паском від своїх штанів.

Коли все стихло, діти побоялися заходити назад в хату, тому пішли у хлів, заховалися у сіно і проспали там до ранку.

Наступного дня за наказом вітчима вони пішли до лісу за ягодами, а коли повернулися додому, сусіди розповіли їм, що матір померла.

Залежна родина

Під час слідтства і діти, і знайомі загиблої підтвердили: 30-річна жінка зловживала спиртними напоями та завжди ходила з опухлим обличчям.

Час від часу сусіди помічали синці та побої на тілі жінки, однак вона продовжувала залишатися зі своїм співмешканцем.

Коли наступного дня слідчі зайшли всередину будинку, на стінах та ліжках були сліди крові. Судмедексперт підтвердив, що на обличчі та тілі загиблої було виявлено сліди не менш як від 43 ударів.

Чоловік настільки сильно побив свою співмешканку, що серед травм були також крововиливи та забої матки.

На суді 35-річний підозрюваний намагався заперечити свою причетність до її вбивства. Він звинувачував жінку у тому, що вона теж вела аморальний спосіб життя та виносила з дому речі.

Однак доказів, що доводять вину горе-співмешканця, виявилося більш ніж достатньо. Наступні дванадцять років він проведе за ґ‎ратами.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура, ЄДРСР