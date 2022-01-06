В Харьковской области полицейский пытал подозреваемого по одному из уголовных дел, после чего тот скончался. Его соучастник, работавший судмедэкспертом, умышленно не указал нанесенные травмы в своих выводах.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. В одном из населенных пунктов области произошло убийство, и для его расследования на место происшествия приехали оперуполномоченный и судмедэксперт.

Помогал судмедэксперт: под Харьковом полицейский запытал мужчину бутылкой / 2 фотографии

Они выяснили, что умерший мужчина дружил с местным жителем, и решили придти к нему в гости. Вечером того же дня на мужчину надели наручники и отвезли в отделение полиции.

Там оперуполномоченный сначала грубо общался с задержанным, после чего набрал воды в пластиковую бутылку. Ею он в течение длительного времени избивал мужчину, требуя чистосердечного признания.

Позже судмедэксперт дал заведомо ложные выводы, где не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, вызванных полицейским.

Обоим подозреваемым сообщили о подозрении только 6 января 2021 года.

Полицейскому инкриминируют ч. 2 ст. 127 (Пытки) УК Украины, статья предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

В отношении судмедэксперта возбуждено дело по ч.2 ст.384 (введение в заблуждение суда) УК Украины. Ему грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет, условный срок или лишение свободы от двух до пяти лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура