У Харківській області поліцейський закатував до смерті підозрюваного в одній із кримінальних справ. Його співучасник, що працював судмедекспертом, навмисне не вказав нанесених травм у своїх висновках.

Інцидент стався у листопаді 2019 року. В одному із населених пунктів області сталося вбивство, і для його розслідування на місце події приїхали оперуповноважений та судмедексперт.

Допомагав судмедексперт: під Харковом поліцейський закатував чоловіка пляшкою / 2 фотографии

Вони з’ясували, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем, і вирішили навідатися до нього у гості. Ввечері того ж дня на чоловіка надягли наручники і відвезли до відділку поліції.

Там оперуповноважений спочатку грубо спілкувався із затриманим, пілся чого набрав води у пластикову пляшку. Нею він упродовж тривалого часу бив чоловіка, вимагаючи чистосердечного зізнання.

Пізніше судмедексперт надав завідомо неправдиві висновки, де не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених поліцейським.

Обом підозрюваним повідомили про підозру лише 6 січня 2021 року.

Поліцейському інкримінують ч. 2 ст. 127 (Катування) КК України, стаття передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.

Щодо судмедексперта порушено справу за ч.2 ст.384 (Введення в оману суду) КК України. Йому загрожує покарання у виді виправних робіт до двох років, умовний термін або ж позбавлення волі від двох до п’яти років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура