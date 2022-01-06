Ножом и молотком: под Херсоном женщина отрезала голову и половой орган молодого любовника

В Харьковской области задержана женщина, которая цинично расправилась со своим молодым сожителем. Мужчина был младше ее на 12 лет.

Инцидент произошел в селе Большие Копани Алешковского района. Сожители злоупотребляли алкоголем, поэтому после новогодней ночи застолье продолжалось еще несколько дней.

Вечером 3 января за рюмкой между мужчиной и женщиной произошел конфликт. 38-летний любовник начал открыто оскорблять хозяйку: по предварительной информации, она узнала, что мужчина ей изменял.

В порыве злобы 50-летняя женщина набросилась на сожителя сразу с ножом и молотком. После серии смертельных ударов она поняла, что мужчина уже не дышит, однако и это не остановило нападающую.

С помощью ножа она отделила голову 38-летнего мужчины от тела, после чего сняла с него штаны и отрезала ему половой орган.

На следующее утро женщина проснулась и пошла в гости к соседу, которому и рассказала о смерти своего сожителя.

Что говорят в полиции

Когда в дом, где произошло кровавое убийство, прибыли правоохранители, женщина была дома и не пыталась сбежать.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения: следователи будут настаивать на СИЗО. За совершенное ей грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Источник: Харьковская областная прокуратура