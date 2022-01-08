На Закарпатье женщина отнесла на мусорку новорожденного ребенка своей 16-летней дочери

На Закарпатье 16-летняя девушка тайком родила ребенка. Ее мать инсценировала целую историю, чтобы никто из односельчан не подумал, что это ее внучка.

Инцидент произошел на Рождество в одном из сел Иршавского района. На линию 103 поступило сообщение о новорожденной девочке, найденной на мусорнике.

Когда вечером 7 января местная фельдшерка приехала по вызову, то почти однажды заметила ряд неточностей.

Она осмотрела девочку и обработала ей пуповину, после чего спросила у женщины, где и когда она нашла младенца на свалке.

— Женщина провела медиков в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор — нашла младенца в картонной коробке. На момент прибытия бригады младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что матерью “найденного” ребенка была несовершеннолетняя дочь женщины, вызвавшей скорую. Таким странным образом они решили скрыть роды, чтобы соседи не сплетничали об их семье.

К счастью, с младенцем все хорошо. Молодая мать вместе с новорожденной дочерью находятся в больнице. Будет ли отказываться 16-летняя девушка от своего ребенка, пока неизвестно.

Источник: 103 Закарпатье