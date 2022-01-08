На Закарпатті жінка віднесла на смітник новонароджену дитину своєї 16-річної доньки

На Закарпатті 16-річна дівчина потайки народила дитину. Її матір інсценувала цілу історію, аби ніхто з односельців не подумав, що це її внучка.

Інцидент стався на Різдво в одному із сіл Іршавського району. На лінію 103 надійшло повідомлення про новонароджену дівчинку, знайдену на смітнику.

Коли ввечері 7 січня місцева фельдшерка приїхала на виклик, то майже одназу помітила низку неточностей.

Вона оглянула дитинку та обробила їй пуповину, після чого запитала у жінки, де та коли вона знайшла немовля на смітнику.

– Жінка провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття – знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що матір’ю “знайденої” дитини була неповнолітня донька жінки, що викликала швидку. У такий дивний спосіб вони вирішили приховати пологи, аби сусіди не пліткували про їхню родину.

На щастя, із немовлям усе добре. Молода мати разом із новонародженою донечкою перебувають у лікарні. Чи відмовлятиметься 16-річна дівчина від своєї дитини, наразі невідомо.

Джерело: 103 Закарпаття