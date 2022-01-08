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В Японии вооруженный мужчина напал на корейский ресторан и взял в заложники его владельца

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Японии вооруженный мужчина напал на корейский ресторан и взял в заложники его владельца

В Японии мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил заложника. Полиция пытается начать с ним переговоры.

Как сообщил один из местных телеканалов, инцидент произошел вечером 8 января в центре Токио. Нападающий зашел в ресторан корейской кухни и достал нож, испугав посетителей и персонал заведения.

Когда вооруженный мужчина пытался успокоить, тот захватил в заложники владелец ресторана.

На месте инцидента работает полиция: сейчас известно, что в заложниках находится только один человек.

Правоохранители пытаются установить мотивы нападения на владельца ресторана, а также выяснить, есть ли у злоумышленника требования.

Источник: Asahi

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