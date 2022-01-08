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В Японії озброєний чоловік напав на корейський ресторан і взяв у заручники його власника

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Японії озброєний чоловік напав на корейський ресторан і взяв у заручники його власника

В Японії чоловік забарикадувався у ресторані та захопив заручника. Поліція намагається розпочати з ним переговори.

Як повідомив один із місцевих телеканалів, інцидент стався ввечері 8 січня в центрі Токіо. Нападник зайшов до ресторану корейської кухні та дістав ножа, налякавши відвідувачів та персонал закладу.

Коли озброєного чоловіка намагалися заспокоїти, той захопив у заручники власник ресторану.

На місці інциденту працює поліція: наразі відомо, що у заручниках перебуває лише одна людина.

Правоохоронці намагаються встановити мотиви нападу на власника ресторану, а також з’ясувати, чи є у злочинця вимоги.

Джерело: Asahi

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