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Факты / Происшествия

В Черниговской области на мебельной фабрике взорвался отопительный котел

Юля Захарченко редактор ленты
В Черниговской области на мебельной фабрике взорвался отопительный котел

В Нежине загорелся пожар после взрыва отопительного котла в котельной на территории мебельной фабрики.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел днем ​​9 января. Пламя распространилось на кровлю цеха по производству гранул (топливных гранул, получаемых из торфа, древесных отходов или угля).

Огонь быстро распространился по меньшей мере на площадь около 200 кв. м. Спасателям удалось его локализовать спустя полтора часа.

По предварительной информации, никто не пострадал во время пожара и взрыва. Для ликвидации последствий аварии привлекли 20 спасателей и пять единиц техники.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки на территории Украины произошло 128 пожаров, в которых погибли шесть человек и пострадали три гражданина.

С начала 2022 года 1011 пожаров унесли жизни 62 местных жителей, а еще 40 человек чудом остались в живых.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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