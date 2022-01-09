В Деснянском районе в Киеве загорелся огонь в жилом девятиэтажном доме. Во время пожара на улице возле здания обнаружили тело мужчины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, горела квартира на седьмом этаже дома, расположенного на улице Братиславская, 36/2.

Спасатели выяснили, что пламя вспыхнуло внутри жилья. Местные жители начали самостоятельно проводить эвакуацию еще до прибытия пожарных.

Во время тушения огня на улице возле дома обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, человек выпал из квартиры, в которой произошел пожар.

Огонь удалось локализовать спустя 40 минут на площади около 15 кв. м, а еще через пол часа – полностью ликвидировать.

В пламени одна комната полностью сгорела, а стены и потолок квартиры – закопчены. Для тушения пожара привлекли 13 спасателей и три единицы техники.

Правоохранители совместно с экспертами выясняют все обстоятельства и возможные причины пожара в Деснянском районе в Киеве.