В Харькове полтора часа не работала часть станций Холодногорско-Заводской линии метрополитена из-за порыва трубы водоснабжения.

Движение поездов с 05.30 до 07.08 временно осуществлялось от станции Индустриальная до Проспекта Гагарина.

На остальных станциях движение приостановили из соображений безопасности, отметил представитель метрополитена Алексей Битнер.

О возобновлении движения в харьковском метрополитене сообщили в 07.13.

По словам прес-секретаря коммунального предприятия Харьковводоканал Тамары Редько, порыв произошел на трубе 500 мм, что находится на балансе компании Жилстрой-1.

10 января в мире отмечали День метро. Именно в этот день в Лондоне 159 лет назад, в 1863 году, открылся первый метрополитен.

По этому случаю Факты ICTV предлагают ознакомиться с десятью фактами о киевской подземке.

Источник: Общественное, Харковский метрополитен

Фото: Харковский метрополитен