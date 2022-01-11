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У Харкові на півтори години зупиняли метро через порив труби

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Харкові на півтори години зупиняли метро через порив труби

У Харкові півтори години не працювала частина станцій Холодногірсько-Заводської лінії метрополітену через порив труби водопостачання.

Рух поїздів із 05.30 до 07.08 тимчасово здійснювався від станції Індустріальна до Проспекту Гагаріна.

На решті станцій рух призупинили з міркувань безпеки, зазначив речник метрополітену Олексій Бітнер.

Про відновлення руху в харківському метрополітені повідомили о 07.13.

За словами прессекретарки комунального підприємства Харківводоканал Тамари Редько, порив стався на трубі 500 мм, що перебуває на балансі компанії Житлобуд-1.

10 січня в світі відзначали День метро. Саме цього дня в Лондоні 159 років тому, у 1863 році, відкрився перший метрополітен.

Із цієї нагоди Факти ICTV пропонують ознайомитися із десятьма фактами про київську підземку.

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Джерело: Суспільне, Харківський метрополітен

Фото: Харківський метрополітен

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