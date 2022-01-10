День метро в мире отмечают 10 января. Именно в этот день в Лондоне 159 лет назад, в 1863 году, открылся первый метрополитен в мире.

С 06.00 между семью станциями с интервалом движения 15 минут курсировали шесть поездов с четырьмя вагонами в каждом.

За первый день работы метро было совершено 120 поездок и перевезено 38 тыс. пассажиров.

В Киеве идея подземной железной дороги впервые возникла в 1884 году. А днем официального открытия первых пяти станций столичного метрополитена является 12 ноября 1960 года.

В День метро Факты ICTV предлагают ознакомиться с десятью фактами о киевской подземке.

Станция Арсенальная является самой глубокой в мире. Чтобы спуститься на глубину 105,5 м, необходимо воспользоваться двумя эскалаторами.

Станции Вокзальная, Университет, Крещатик и Арсенальная являются памятниками архитектуры местного значения.

Станция Золотые ворота является одной из самых красивых станций Европы и мира. Если пройти платформой по часовой стрелке, то по мозаичных орнаментах можно проследить историю древнего Киева.

Общее количество эскалаторов в Киевском метрополитене – 124 шт. Они движутся со скоростью не более 1 м/сек. и расположены под углом 30°. Поручни двигаются быстрее, чтобы пассажиру приходилось чаще переставлять руку назад и случайно не уснуть.

Самый длинный эскалатор на станции Крещатик. Он насчитывает 743 ступеньки.

Самое большое расстояние – между станциями Выдубичи и Славутич. Его поезда преодолевают за 6 мин. А самая короткая – между Крещатиком и Театральной – 1 мин. 50 сек.

На зеленой ветке есть две станции-призрака – Телычка (или Надднепрянская) и Львовская Брама.

Первая планировалась как техническая в районе с плотной промышленной застройкой, но превратилась в “призрак”, потому что большинство заводов поблизости не работают.

Другая расположена в тоннеле между станциями Лукьяновская и Золотые ворота. Несмотря на то, что она была почти достроена еще в 1997 году, план ее реконструкции не удалось утвердить.

В метро нет мусорных урн из соображений безопасности. Во-первых, это наиболее “удобное место”, чтобы оставить какое-то взрывное устройство.

Во-вторых, обычный окурок, брошенный в мусорную корзину, может вызвать пожар. Именно по этой причине в 1987 году в Великобритании на станции Kings Cross погиб 31 человек.

Все 46 подземных станций метро можно использовать как укрытие. Они могут вместить около 200 тыс. человек. В случае химической или ядерной угрозы специальные заслонки могут закрыться за 10-15 мин.

В метро не может исчезнуть воздух из-за большого количества вентиляционных установок, которые постоянно нагнетают воздух под землю.

В случае чрезвычайной ситуации, когда подземку будут использовать как бомбоубежище, доступ воздуха начнут обеспечивать дизельные генераторы.