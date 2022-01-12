Угощал спиртным на пруду: под Тернополем будут судить насильника 13-летней девочки

В Тернополе будут судить 17-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт уже направлен в суд. Производство открыто по ч. 4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего 14 лет) УК Украины.

Если вина подростка будет доказана, следующие 15 лет он может провести в местах лишения свободы.

Что известно следствию

Инцидент произошел в селе Настасов Тернопольского района 24 июля прошлого года.

На берегу пруда отдыхала компания подростков: три девушки были местными, а трое парней приехали из соседних сел Воля и Лучка.

17-летний парень был старше всех в компании. Вместе с парнями он предложил девушкам выпить, и те согласились.

Ближе к вечеру подозреваемый напал на одну из 13-летних девочек и изнасиловал ее. Где в это время находились остальные ребята из компании, не сообщается.

Что было с девочкой

После случившегося пострадавшую срочно забрали в реанимацию Тернопольской областной детской больницы. Там она пробыла два дня, после чего подростка перевели в обычную палату.

Журналисты установили, что девочка воспитывается в обеспеченной семье. Вместе с ней проживают отец, мать и дедушка с бабушкой.

Девочка усердно учится в школе и посещает кружки. В поле зрения правоохранителей и соцслужб раньше не попадала.

Источники: Тернопольская областная прокуратура, Zahid.net