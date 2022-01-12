Пригощав спиртним на ставку: під Тернополем судитимуть ґвалтівника 13-річної дівчинки

У Тернополі судитимуть 17-річного хлопця, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дівчини.

Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт уже скеровано до суду. Провадження відкрито за ч. 4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) КК України.

Якщо вину підлітка буде доведено, наступні 15 років він може провести у місцях позбавлення волі.

Що відомо слідству

Інцидент стався у селі Настасів Тернопільського району 24 липня минулого року.

На березі ставка відпочивала компанія підлітків: троє дівчат були місцевими, а троє хлопців приїхали з сусідніх сіл Воля та Лучка.

17-річний хлопець був найстаршим. Разом із хлопцями він запропонував дівчатам випити, і ті погодилися.

Ближче до вечора підозрюваний напав на одну із 13-річних дівчаток і зґвалтував її. Де у той час перебувала решта компанії, не повідомляється.

Що було з дівчинкою

Після того, що сталося, постраждалу терміново забрали до реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні. Там вона пробула два дні, потім підлітка перевели до звичайної палати.

Журналісти встановили, що дівчинка виховується у забезпеченій родині. Разом із нею проживають батько, матір та дідусь з бабусею.

Дівчинка старанно навчається у школі та відвідує гуртки. У поле зору правоохоронців та соцслужб раніше не потрапляла.

Джерела: Тернопільська обласна прокуратура, Zahid.net