Сидели дома голодные и грязные: у 22-летней многодетной матери изъяли всех детей

В Житомирской области из семьи 22-летней многодетной матери изъяли троих малолетних девочек.

Инцидент произошел в одном из сел Барановского района. В доме, где живут дети, ювенальные полицейские вместе с представителями соцслужб застали настоящую антисанитарию.

Вокруг девочек лежали грязные вещи, в холодильнике не было никаких продуктов, а дом даже не отапливался.

На момент прихода соцслужб дома были две младшие девочки, три и четыре года. Их шестилетняя сестренка в это время была в школе.

Что будет с детьми

Правоохранителей обеспокоил внешний вид девочек: они были грязные и очень хотели есть.

Детей безотлагательно доставили в больницу, где медики установили, что двум младшим девочкам понадобится стационарное лечение. Старшую шестилетнюю девочку временно забрали бабушка с дедушкой.

На 22-летнюю горе-мать ювеналы составили админпротокол по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Выяснилось, что это уже не первый случай, когда молодая многодетная мать, а откровенно пренебрегает родительскими обязанностями.

Материалы направлены на рассмотрение суда. За такое отношение к детям женщина может стать штрафом. В то же время, социальные службы планируют рассмотреть вопрос о лишении ее родительских прав.