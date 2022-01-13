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Сиділи вдома голодні і брудні: у 22-річної багатодітної матері вилучили усіх дітей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Сиділи вдома голодні і брудні: у 22-річної багатодітної матері вилучили усіх дітей

У Житомирській області з родини 22-річної багатодітної матері вилучили трьох малолітніх дівчаток.

Інцидент стався в одному із сіл Баранівського району. У будинку, де живуть діти, ювенальні поліцейські разом із представниками соцслужб застали справжню антисанітарію.

Навколо дівчаток лежали брудні речі, у холодильнику не було жодних продуктів, а будинок навіть не опалювався.

На момент приходу соцслужб вдома були дві молодші дівчинки, віком три та чотири роки. Їхня шестирічна сестричка у цей час була у школі.

Що буде з дітьми

Правоохоронців занепокоїв зовнішній вигляд дівчаток: вони були брудні та дуже хотіли їсти.

Дітей невідкладно доправили до лікарні, де медики встановили, що двом молодшим дівчаткам знадобиться стаціонарне лікування. Старшу шестирічну дівчинку тимчасово забрали бабуся з дідусем.

На 22-річну горе-матір ювенали склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

З’ясувалося, що це вже не перший випадок, коли молода багатодітна матір а відверто нехтує батьківськими обов’язками.

Матеріали направлені на розгляд суду. За таке ставлення до дітей жінка може відбутися штрафом. Водночас соціальні служби планують розглянути питання про позбавлення її батьківських прав.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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