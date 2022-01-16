Жил во Львове: полиция Прикарпатья нашла 37-летнего мужчину, сбежавшего из зала суда

Полиция разыскала мошенника, который накануне Нового года сбежал из зала суда после продолжения меры пресечения. 37-летнего мужчину снова поместили в СИЗО.

Инцидент произошел 30 декабря в Ивано-Франковском городском суде. Ранее судимый мужчина был обвинен по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

В частности, он организовывал преступные схемы “ваш родственник попал в полицию и ему нужна помощь”.

Где нашли беглеца

Оперативники областной полиции Ивано-Франковской области разыскали 37-летнего мужчину во Львове. На видео он извинился перед правоохранителями.

К задержанию горе-беглеца были привлечены спецназовцы. От ответственности он скрывался в одной из квартир многоэтажки, которую снимал посуточно.

Кроме ответственности, предусмотренной за мошенничество, 37-летний мужчина будет судим и по ч. 1 ст. 393 (Побег с места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли способствовать тому, чтобы злоумышленник находился на свободе.