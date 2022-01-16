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Жив у Львові: поліція Прикарпаття знайшла 37-річного чоловіка, який втік із зали суду

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Жив у Львові: поліція Прикарпаття знайшла 37-річного чоловіка, який втік із зали суду

Поліція розшукала шахрая, який напередодні Нового року втік із зали суду після продовження запобіжного заходу. 37-річного чоловіка знову помістили в СІЗО.

Інцидент стався 30 грудня в Івано-Франківському міському суді. Раніше судимого чоловіка було звинувачено за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУкраїни.

Зокрема, він організовував злочинні схеми “ваш родич потрапив у поліцію і йому потрібна допомога”.

Де знайшли втікача

Оперативники обласної поліції Івано-Франківщини розшукали 37-річного чоловіка у Львові. На відео він вибачився перед правоохоронцями.

До затримання горе-втікача було долучено спецпризначенців. Від відповідальності він переховувався в одній із квартир багатоповерхівки, що здавалася в оренду подобово.

Окрім відповідальності, передбаченої за шахрайство, 37-річного чоловіка судитимуть і за ч. 1 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли сприяти тому, щоб зловмисник перебував на волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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