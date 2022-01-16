В центре Черновцов вечером 16 января произошел взрыв в одной из квартир жилого дома на улице Шептицкого, 15.

По данным украинских СМИ, предварительно пострадали два человека. Мужчину и женщину госпитализировали в больницу с ожогами тела.

Медики диагностировали у мужчины ожоги головы, а у женщины – на лице и туловище.

Взрыв газа произошел на третьем этаже дома, расположенного в центре Черновцов. По предварительной информации, пострадавших может быть больше.

Как сообщили в Патрульной полиции, вечером 16 января на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа в Черновцах.

На месте патрульные полицейские обеспечивают охрану, работают медицинские работники и служба пожара. Местных жителей дома эвакуируют с места происшествия.

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Источник: Молодой Буковинец