Полицейские проверяют информацию о минировании аэропортов Киев и Борисполь

Правоохранители проводят проверку информации о минировании нескольких мест, среди которых есть аэропорты Киев (Жуляны) и Борисполь.

Об этом заявила в комментарии украинскому информационному агентству спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты и полицейские. Информация о результатах проверки в настоящее время не поступала.

Днем 16 января появились данные о минировании торгово-развлекательных центров в Киеве. Среди них – Gulliver, Ocean Plaza и Универмаг Украина.

Работников и посетителей ТРЦ пришлось оперативно эвакуировать из-за сообщений о минировании, однако неизвестно, нашли ли взрывоопасные предметы.