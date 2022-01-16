Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Полицейские проверяют информацию о минировании аэропортов Киев и Борисполь

Юля Захарченко редактор ленты
поліція Україна

Правоохранители проводят проверку информации о минировании нескольких мест, среди которых есть аэропорты Киев (Жуляны) и Борисполь.

Об этом заявила в комментарии украинскому информационному агентству спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты и полицейские. Информация о результатах проверки в настоящее время не поступала.

Днем 16 января появились данные о минировании торгово-развлекательных центров в Киеве. Среди них – Gulliver, Ocean Plaza и Универмаг Украина.

Работников и посетителей ТРЦ пришлось оперативно эвакуировать из-за сообщений о минировании, однако неизвестно, нашли ли взрывоопасные предметы.

Читайте
СБУ фиксирует, полиция расследует: что известно о минировании в Украине и кто за этим стоит

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка