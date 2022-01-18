На Сумщине 20-летний парень получил почти 10 лет за попытку изнасилования школьницы

В Сумской области 20-летнего парня осудили за покушение на изнасилование школьницы. Следующие девять с половиной лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в марте прошлого года в городе Кролевец. 15-летняя девочка возвращалась домой, и вдруг на нее набросился незнакомец.

Нападающий прямо на улице начал раздевать школьницу: толкнув ее на землю в кусты, он попытался стянуть с нее джинсы. Громкие крики девушки услышала женщина, возвращавшаяся в это время домой с работы.

Именно она пришла на помощь школьнице, а испуганный педофил испугался и сбежал. В тот же вечер полицейские начали поиски парня.

В участке пострадавшая девушка быстро узнала нападающего. Им оказался житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за кражи и разбой.

Характерным было то, что молодой человек был в грязной одежде и весь в крови.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст.15 и ч. 3 ст. 152 УК Украины: речь идет о покушении на преступление и покушении на изнасилование несовершеннолетней. Приговора суда обвиняемый ждал за решеткой.

Источник: Сумская областная прокуратура