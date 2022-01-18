На Сумщині 20-річний хлопець отримав майже 10 років за спробу зґвалтування школярки

У Сумській області 20-річного хлопця засудили за замах на зґвалтування школярки. Наступні дев’ять з половиною років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався у березні минулого року у місті Кролевець. 15-річна дівчинка поверталася додому, аж раптом на неї накинувся незнайомець.

Нападник просто на вулиці почав роздягати школярку: штовхнувши її на землю у кущі, він спробував стягнути з неї джинси. Гучні крики дівчини почула жінка, що у цей час поверталася додому з роботи.

Саме вона прийшла на допомогу школярці, а переляканий педофіл злякався та втік. Того ж вечора поліцейські почали пошуки хлопця.

У відділку постраждала дівчина швидко впізнала нападника. Ним виявився мешканець одного із сіл Конотопського району, раніше неодноразово судимий за крадіжки і розбій.

Характерним було те, що молодий хлопець був у брудному одязі та весь в крові.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст.15 та ч. 3 ст. 152 КК України: йдеться про замах на злочин та замах на зґвалтування неповнолітньої. На вирок суду обвинувачений чекав за ґратами.

Джерело: Сумська обласна прокуратура