Не лечила и морила голодом: за смерть младенца 20-летняя мать получила условный срок

В Черкасской области осудили 20-летнюю мать, по вине которой умер четырехмесячный младенец. Женщине дали два с половиной года условно.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Лисянского района. Следствие установило, что молодая мать систематически оставляла ребенка одного дома и кормила его недостаточно часто.

Когда у новорожденного появились проблемы со здоровьем, мать не обратилась к медикам. Это привело к тяжелому заболеванию и, по результатам судмедэкспертизы, стало причиной смерти ребенка.

Поначалу женщина отказывалась признавать свою вину. Был ли у младенца отец, правоохранители не сообщают.

Уголовное производство было открыто по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы (условный срок) от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

В то же время прокуроры пообещали обжаловать решение суда, поскольку условный срок не является достаточно справедливым решением по степени тяжести преступления.

Источник: Черкасская областная прокуратура