Не лікувала і морила голодом: за смерть немовляти 20-річна матір отримала умовний термін

У Черкаській області засудили 20-річну матір, з вини якої померло чотиримісячне немовля. Жінці дали два з половиною роки умовно.

Інцидент стався в одному із населених пунктів Лисянського району. Слідство встановило, що молода матір систематично залишала дитину одну вдома і годувала її недостатньо часто.

Коли у немовляти з’явилися проблеми зі здоров’ям, мати не звернулася до медиків. Це призвело до тяжкого захворювання та, за результатами судмедекспертизи, спричинило смерть дитини.

Спочатку жінка відмовлялася визнавати свою вину. Чи був у немовляти батько, правоохоронці не повідомляють.

Кримінальне провадження було відкрито за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі (умовний термін) від двох до п’яти років або ж позбавлення волі на той самий термін.

Водночас прокурори пообіцяли оскаржити рішення суду, оскільки умовний термін не є достатньо справедливим рішенням щодо ступеню тяжкості злочину.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура