Насиловал уже мертвой: на Косовщине убийца 9-летней девочки получил пожизненное

В Ивано-Франковской области к пожизненному заключению приговорили насильника, который жестоко убил 9-летнюю Марьяну Захарук. Расследование и рассмотрение дела длилось почти семь лет.

30-летний Роман Ящевский был признан виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 4, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

— Речь идет о покушении на изнасилование малолетней, что повлекло за собой особо тяжкие последствия, которое не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от его воли, и умышленно причинившему смерть — убийство малолетнего ребенка, соединенное с изнасилованием, совершенными с особой жестокостью, — уточняется в суде.

Отметим, что аналогичный приговор (пожизненное заключение) мужчина получил летом 2018 года. Однако тогда решение Косовского райсуда относительно насильника было отменено Апелляционным судом Ивано-Франковской области: дело было отправлено на повторное слушание.

История убийства

Ужасный инцидент произошел в июне 2015 года в селе Рожнов Косовского района. Мужчина похитил девятилетнюю Марьяну Захарук с местного рынка и потащил к кустарникам.

Применяя силу, он решил вступить с ребенком в половую связь. Мужчина схватил девочку за шею, закрыл рот и начал раздевать: все это время она сопротивлялась и пыталась вырваться.

В порыве злобы и возбуждения подсудимый задушил девятилетнего ребенка и только после этого изнасиловал. Не останавливаясь на убийстве, он поиздевался над телом и лицом девочки.

В ходе допроса 30-летний мужчина признался, что наносил десятки ударов обломками шифера и горловиной разбитой стеклянной бутылки.

Чтобы скрыть преступление и остаться безнаказанным, тело замученной девочки он прикрыл травой и ветками.

— Обстоятельства, смягчающие наказание, судом не установлены. Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений — обвиняемый ранее был уже осужден за попытку изнасилования, — говорится в сообщении суда.

Кроме этого, при вынесении приговора была учтена степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения.

Позицию прокуратуры поддержал суд присяжных, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Источники: Ивано-Франковская областная прокуратура, Косовский горрайонный суд