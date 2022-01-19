Ґвалтував уже мертвою: на Косівщині вбивця 9-річної дівчинки отримав довічне

В Івано-Франківській області до довічного ув’язнення засудили ґвалтівника, який жорстоко вбив 9-річну Мар’яну Захарук. Розслідування та розгляд справи тривали майже сім років.

30-річного Романа Ящевського було визнано винним за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 4, 10 ч. 2 ст. 115 КК України.

– Йдеться про замах на зґвалтування малолітньої, що спричинило особливо тяжкі наслідки, який не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, і умисно заподіяв смерть – вбивство малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням, вчиненими із особливою жорстокістю, – уточнили у суді.

Зазначимо, що аналогічний вирок (довічне ув’язнення) чоловік отримав ще влітку 2018 року. Однак тоді рішення Косівського райсуду щодо ґвалтівника було скасовано Апеляційним судом Івано-Франківської області: справу було відправлено на повторне слухання.

Історія вбивства

Жахливий інцидент стався у червні 2015 року у селі Рожнів Косівського району. Чоловік викрав дев’ятирічну Мар’яну Захарук з місцевого ринку і потягнув до чагарників.

Застосовуючи силу, він вирішив вступити з дитиною у статевий зв’язок. Чоловік схопив дівчинку за шию, закрив рот і почав роздягати: весь цей час вона пручалася та намагалася втекти.

В пориві злості та збудження підсудний задушив дев’ятирічну дитину, і лише після цього зґвалтував. Не зупиняючись на вбивстві, він познущався над тілом та обличчям дівчинки.

Під час допиту 30-річний чоловік зізнався, що наносив десятки ударів уламками шиферу та горловиною розбитої скляної пляшки.

Аби приховати злочин і залишитися непокараним, тіло закатованої дівчинки він прикрив травою та гілками.

– Обставини, що пом’якшують покарання, судом не встановлені. Обставиною, яка обтяжує покарання, є рецидив злочинів – обвинувачений раніше був вже засуджений за спробу зґвалтування, – йдеться у повідомленні суду.

Крім цього, під час винесення вироку було враховано ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення.

Позицію прокуратури підтримав суд присяжних, однак наразі вирок ще не набрав законної сили.

Джерела: Івано-Франківська обласна прокуратура, Косівський міськрайонний суд