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Убийство 11-летнего мальчика на Запорожье: подозреваемые признались в еще одной расправе

Юля Захарченко редактор ленты
Убийство 11-летнего мальчика на Запорожье: подозреваемые признались в еще одной расправе

Подозреваемые по делу об убийстве 11-летнего мальчика в Запорожье признались в совершении еще одного преступления. Один из ранее судимых мужчин рассказал о похищенной и убитой женщине, тело которой бросили в реку.

По данным Национальной полиции, 49-летняя местная жительница находилась в розыске как пропавшая без вести с сентября 2021 года. Труп женщины нашли на месте, на которое указали злоумышленники.

Чтобы скрыть убийство, мужчины сожгли одежду и личные вещи жертвы, а ее тело бросили в реку Тащенак. Полицейские назначили ряд экспертиз для выяснения деталей расправы.

Прокуратура открыла еще два уголовных производства по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) и части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Убийство мальчика на Запорожье

К сожалению, это не единственное убийство на Запорожье, в котором обвиняют злоумышленников. Двух ранее судимых мужчин подозревают в похищении и жестоком убийстве 11-летнего мальчика.

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По версии следствия, фигуранты похитили школьника, держали в подвале в течение двух недель, убили и зарыли в погребе. Правонарушителей задержали в одной из квартир города Запорожья, где они прятались во время досудебного расследования.

За это преступление мужчин обвиняли по статье 115 (Умышленное убийство) и статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники могут попасть в тюрьму на 15 лет или пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества. Досудебное расследование уголовных производств продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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