Вбивство 11-річного хлопчика на Запоріжжі: підозрювані зізналися у ще одній розправі

Підозрювані у справі щодо вбивства 11-річного хлопчика на Запоріжжі зізналися у скоєнні ще одного злочину. Один з раніше засуджених чоловіків розповів про викрадену та вбиту жінку, тіло якої кинули у річку.

За даними Національної поліції, 49-річна місцева жителька перебувала у розшуку як зникла безвісти з вересня 2021 року. Труп жінки знайшли у місці, на яке вказали зловмисники.

Щоб приховати вбивство, чоловіки спалили одяг та особисті речі жертви, а її тіло кинули у річку Тащенак. Поліцейські призначили низку експертиз для з’ясування деталей розправи.

Прокуратура відкрила ще два кримінальні провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Вбивство хлопчика на Запоріжжі

На жаль, це не єдине вбивство на Запоріжжі, в якому звинувачують зловмисників. Двох раніше засуджених чоловіків підозрюють у викраденні та жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика.

За версією слідства, фігуранти викрали школяра, тримали у підвалі протягом двох тижнів, вбили та закопали у погребі. Правопорушників затримали в одній з квартир міста Запоріжжя, в якій вони ховалися під час досудового розслідування.

За цей злочин чоловіків звинувачували за статтею 115 (Умисне вбивство) та статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисники можуть потрапити до в’язниці на 15 років або довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування кримінальних проваджень триває.