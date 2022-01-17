В Запорожской области двое ранее судимых мужчин убили 11-летнего мальчика. Они похитили подростка, держали в подвале, убили и закопали в погребе.

По данным Национальной полиции, ученик школы-интерната находился в розыске как без вести пропавший с августа 2021 года. Мальчика нашли мертвым в погребе на территории частного дома.

Тело ребенка направили в морг для выяснения причины смерти. Полицейские выяснили, что двое ранее судимых мужчин лишили подростка жизни.

Один из них находился в тюрьме девять лет за совершение тяжких преступлений. Мужчины похитили мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

Правоохранители задержали двух злоумышленников в одной из квартир Запорожья. Во время досудебного расследования мужчины прятались в доме.

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении, вскоре им должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура открыла производство по статье 115 (Умышленное убийство) и статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.