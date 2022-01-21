Хотел “выбить” долг: на Прикарпатье за убийство мужчины осудили его 24-летнюю племянницу

В Ивано-Франковской области 24-летнюю девушку осудили за убийство родного дяди. Следующие восемь лет она проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Девушка была дома, когда ее навестил 51-летний дядя.

Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, он решил выяснить отношения с племянницей. Мужчина в грубой форме потребовал деньги, которые она якобы у него одолжила.

Когда девушка сказала, что сейчас нет возможности рассчитаться, дядя пригрозил ей силой. Возмущенная таким поведением племянница схватила кухонный нож и нанесла ему восемь ударов.

Судмедэксперт установил, что 51-летний мужчина в результате ранений погиб до приезда скорой.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. О том, были ли действия девушки рассмотрены как самозащита, не сообщается.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура