Не помыла посуду: на Прикарпатье мужчина убил подругу палкой, а тело выбросил на улицу

В Ивано-Франковской области мужчина жестоко убили 41-летнюю женщину, а тело завернул в простыню и вместе с другом выбросил на улицу.

Инцидент произошел в Коломые. Первыми тело замученной женщины под забором увидели прохожие, которые вызвали медиков. Однако реанимировать ее было уже поздно.

В тот же день правоохранителям удалось достать видео с камер наблюдения: в 5.00 утра на улице появились силуэты двух мужчин, которые прямо перед объективом волокли тело женщины в простыне.

Двое подозреваемых – близкий друг и знакомый погибшей женщины. Именно к нему пара пришла в гости, однако в разгар застолья между ними возник конфликт.

– Женщина не хотела готовить еду и мыть посуду. С помощью деревянной палки и кулаков рук ей нанесли несколько ударов в область головы. Поняв, что она умерла, подозреваемый совместно с собственником жилья замотали тело в простыню, вынесли его не улицу и оставили у забора, – рассказали в полиции.

53-летний “друг” убитой был задержан, пока он находится в СИЗО. За сокрытие преступления уголовная ответственность (до трех лет заключения) светит и 48-летнему хозяину дома.