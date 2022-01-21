Хотів “вибити” борг: на Прикарпатті за вбивство чоловіка засудили його 24-річну племінницю

В Івано-Франківській області 24-річну дівчину засудили за вбивство рідного дядька. Наступні вісім років вона проведе у в’язниці.

Інцидент стався у лютому 2021 року. Дівчина була вдома, коли до неї навідався 51-річний дядько.

Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, він вирішив з’ясувати стосунки з племінницею. Чоловік у грубій формі почав вимагати гроші, які вона нібито у нього позичила.

Коли дівчина сказала, що зараз не має можливості розрахуватися, дядько пригрозив їй силою. Обурена такою поведінкою племінниця схопила кухонного ножа і нанесла йому вісім ударів.

Судмедексперт встановив, що 51-річний чоловік внаслідок поранень загинув до приїзду швидкої.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Про те, чи були дії дівчини розглянуті як самооборона, не повідомляється.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура