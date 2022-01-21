Хотів “вибити” борг: на Прикарпатті за вбивство чоловіка засудили його 24-річну племінницю

В Івано-Франківській області 24-річну дівчину засудили за вбивство рідного дядька. Наступні вісім років вона проведе у в’язниці.
Інцидент стався у лютому 2021 року. Дівчина була вдома, коли до неї навідався 51-річний дядько.
Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, він вирішив з’ясувати стосунки з племінницею. Чоловік у грубій формі почав вимагати гроші, які вона нібито у нього позичила.
Коли дівчина сказала, що зараз не має можливості розрахуватися, дядько пригрозив їй силою. Обурена такою поведінкою племінниця схопила кухонного ножа і нанесла йому вісім ударів.
Судмедексперт встановив, що 51-річний чоловік внаслідок поранень загинув до приїзду швидкої.
Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Про те, чи були дії дівчини розглянуті як самооборона, не повідомляється.