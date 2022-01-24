Расчленили и сожгли останки: в Кривом Роге осудили приемных родителей шестилетней девочки

Дзержинский районный Кривого Рога приговорил к девяти годам лишения свободы супружескую пару, виновную в надругательстве над телом шестилетней Амины Менго, исчезнувшей летом 2017 года.

Приговор был оглашен в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба местной полиции.

В причастности к исчезновению девочки немедленно заподозрили супругов, которые являлись приемными родителями ребенка.

На поиски малышки был брошен весь личный состав криворожской полиции. Ее останки были обнаружены в одном из водоемов.

Как выяснилось в ходе досудебного следствия, приемные родители расчленили и сожгли тело девочки, а затем затопили останки. Правоохранители выявили неопровержимые доказательства, которые затем были переданы в суд.

Супругам предъявили обвинения по статьям ч.3 ст.297 (Надругательство над телом погибшего), ч.2 ст.383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления), а также ч.2 ст.384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) УК Украины.

Они были признаны виновными по всем пунктам обвинения.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура города Киев направила обвинительный акт в отношении мужчины, совершившего умышленное убийство в Подольском районе столицы.

Согласно результатам досудебного расследования, злоумышленник поругался со своей сожительницей и в ходе ссоры нанес ей 17 ножевых ранений. Затем обвиняемый расчленил тело своей жертвы и спрятал останки в морозильную камеру.

После этого мужчина попытался скрыться из города, однако в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан правоохранителями на территории Черкасской области.