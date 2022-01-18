Зарезал на глазах друзей: на Тернопольщине мужчина получил пожизненное за убийство бывшей

В Тернопольской области 34-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство своей бывшей девушки, которой было всего 19 лет. Апелляционный и Верховный суд Украины оставили приговор без изменений.

Инцидент произошел в селе Воля Теребовлянского района. Следствие установило, что отношения между ними начались еще тогда, когда она была несовершеннолетней.

Окончив школу, девушка уехала учиться в Тернополь: тогда она перестала общаться с 34-летним мужчиной, однако он продолжал следить за бывшей в ​​соцсетях.

В ночь на 14 сентября 2019 года он разыскал 19-летнюю девушку, которая отдыхала вместе с друзьями. Когда девушки остались наедине, он подбежал к своей бывшей и с криками стал бить ее по лицу кулаком.

Сразу после этого нападавший достал нож и нанес девушке более 20 ударов. На крики сбежались парни, которые также отдыхали в компании: когда один из них пытался вступиться за подругу, 34-летний мужчина также ранил его ножом.

Оставив окровавленную девушку на земле, мужчина сбежал. Впоследствии выяснилось, что от полиции он скрывался в лесу возле своего дома.

Испуганные друзья немедленно вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений 19-летняя девушка скончалась в карете скорой.

Уголовное производство было открыто по п.4 ч.2 и ч.1 ст. 115 УК Украины. Речь идет о преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Несмотря на свидетелей и результаты экспертиз, на суде 34-летний мужчина категорически отрицал свою вину. За расправу над бывшей девушкой остаток жизни он проведет в тюрьме.