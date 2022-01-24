Розчленували та спалили останки: у Кривому Розі засудили прийомних батьків шестирічної дівчинки

Дзержинський районний Кривого Рогу засудив до дев’яти років позбавлення волі подружню пару, винну у нарузі над тілом шестирічної Аміни Менго, яка зникла влітку 2017 року.

Вирок було оголошено у понеділок, 24 січня, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

У причетності до зникнення дівчинки негайно запідозрили подружжя, яке було прийомними батьками дитини.

На пошуки малюка було кинуто весь особовий склад криворізької поліції. Її останки було виявлено в одній з водойм.

Як з’ясувалося під час досудового слідства, прийомні батьки розчленували та спалили тіло дівчинки, а потім затопили останки. Правоохоронці виявили незаперечні докази, які потім було передано до суду.

Подружжю висунули звинувачення за статтями ч.3 ст.297 (Наруга над тілом загиблого), ч.2 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину), а також ч.2 ст.384 (Введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу ) КК України.

Їх було визнано винними за всіма пунктами звинувачення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прокуратура міста Київ направила обвинувальний акт щодо чоловіка, який вчинив умисне вбивство у Подільському районі столиці.

Згідно з результатами досудового розслідування, зловмисник посварився зі своєю співмешканкою і під час сварки завдав їй 17 ножових поранень. Потім обвинувачений розчленував тіло своєї жертви та сховав останки в морозильну камеру.

Після цього чоловік спробував втекти з міста, проте внаслідок оперативно-розшукових заходів було затримано правоохоронцями на території Черкаської області.