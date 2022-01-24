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Розчленували та спалили останки: у Кривому Розі засудили прийомних батьків шестирічної дівчинки

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Суд в Кривому Розі

Дзержинський районний Кривого Рогу засудив до дев’яти років позбавлення волі подружню пару, винну у нарузі над тілом шестирічної Аміни Менго, яка зникла влітку 2017 року.

Вирок було оголошено у понеділок, 24 січня, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

У причетності до зникнення дівчинки негайно запідозрили подружжя, яке було прийомними батьками дитини.

На пошуки малюка було кинуто весь особовий склад криворізької поліції. Її останки було виявлено в одній з водойм.

Як з’ясувалося під час досудового слідства, прийомні батьки розчленували та спалили тіло дівчинки, а потім затопили останки. Правоохоронці виявили незаперечні докази, які потім було передано до суду.

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Подружжю висунули звинувачення за статтями ч.3 ст.297 (Наруга над тілом загиблого), ч.2 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину), а також ч.2 ст.384 (Введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу ) КК України.

Їх було визнано винними за всіма пунктами звинувачення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прокуратура міста Київ направила обвинувальний акт щодо чоловіка, який вчинив умисне вбивство у Подільському районі столиці.

Згідно з результатами досудового розслідування, зловмисник посварився зі своєю співмешканкою і під час сварки завдав їй 17 ножових поранень. Потім обвинувачений розчленував тіло своєї жертви та сховав останки в морозильну камеру.

Після цього чоловік спробував втекти з міста, проте внаслідок оперативно-розшукових заходів було затримано правоохоронцями на території Черкаської області.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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