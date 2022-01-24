Спрятал тело в морозильник: в Киеве передали в суд дело о жестоком убийстве женщины

Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в отношении мужчины, совершившего умышленное убийство в Подольском районе столицы.

Согласно результатам досудебного расследования, в августе 2021 года обвиняемый поссорился с потерпевшей, после чего нанес ей 17 ножевых ранений, сообщает пресс-служба ведомства.

После этого злоумышленник расчленил тело и положил его в морозильную камеру. Затем он скрылся из города, однако в ходе розыскных мероприятий был задержан в Черкасской области.

Мужчина признан вменяемым и подсудным по результатам судебно-психиатрической экспертизы.

Ему вменяют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины, а отягчающим обстоятельством является тот факт, что преступление было связано с домашним насилием.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. На данный момент обвиняемый содержится под стражей. В ближайшее время начнется рассмотрение дела по существу.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области осудили 24-летнюю девушку за убийство собственного дяди. Инцидент произошел в феврале 2021 года.

Девушка находилась дома, когда ее навестил 51-летний родственник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил выяснить отношения с племянницей, требуя в грубой форме вернуть ему деньги, которые девушка якобы одолжила.

В ответ на это девушка объяснила, что не имеет на данный момент возможности рассчитаться, на что потерпевший пригрозил ей силой. Возмущенная поведением своего дяди племянница схватила нож и нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений, которые стали смертельными. Теперь последующие восемь лет она проведет в тюрьме.