Сховав тіло у морозильник: у Києві передали до суду справу про жорстоке вбивство жінки

Київська міська прокуратура направила обвинувачуваний акт щодо чоловіка, який вчинив умисне вбивство у Подільському районі столиці.

Згідно з результатами досудового розслідування, у серпні 2021 року обвинувачений посварився з потерпілою, після чого завдав їй 17 ножових поранень, повідомляє прес-служба держструктури.

Після цього зловмисник розчленував тіло та поклав його в морозильну камеру. Згодом він утік із міста, однак під час розшукових заходів його затримали на Черкащині.

Чоловік визнаний осудним за результатами судово-психіатричної експертизи.

Йому закидають ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України, а обтяжливою обставиною є той факт, що злочин був пов’язаний із домашнім насильством.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. На даний момент обвинувачений утримується під вартою. Найближчим часом розпочнеться розгляд справи за суттю.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині засудили 24-річну дівчину за вбивство власного дядька. Інцидент стався у лютому 2021 року.

Дівчина була вдома, коли її відвідав 51-річний родич, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік вирішив з’ясувати стосунки з племінницею, вимагаючи у грубій формі повернути йому гроші, які нібито позичила.

У відповідь дівчина пояснила, що не має на даний момент можливості розрахуватися, на що потерпілий пригрозив їй силою. Обурена поведінкою свого дядька племінниця схопила ножа і завдала потерпілому кілька ножових поранень, які стали смертельними. Тепер наступні вісім років вона проведе у в’язниці.