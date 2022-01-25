Чуть не задохнулась дымом: на Херсонщине у 28-летней многодетной матери отобрали младенца

В Херсонской области у 28-летней многодетной матери изъяли пятимесячную дочь. Ребенок чуть не задохнулся от дыма.

Инцидент произошел в Таврийске. В полицию обратилась сама мать, однако не из-за проблем с содержанием ребенка, а с жалобами на домашнее насилие со стороны мужа.

Где нашли девочку

Когда в дом 28-летней женщины наведались правоохранители, дверь была открыта, а в ее квартире был беспорядок и полная антисанитария.

Женщина лежала на грязном одеяле, вокруг нее были разбросаны нестиранные детские вещи. Когда полицейские попытались поднять ее, от женщины чувствовался запах спиртного.

Пятимесячную девочку в коляске мать оставила на кухне. Рядом с ребенком на сковороде, стоящей на включенной плите, горело масло, и вся кухня была в дыму. 36-летнего отца ребенка в это время дома не было.

Протокол и предупреждение

После увиденного полицейские немедленно вызвали скорую и сообщили все обстоятельства коллегам по ювенальной превенции и службе по делам детей.

— Учитывая условия проживания семьи, ненадлежащий родительский уход и возможную угрозу жизни и здоровью девочки, правоохранители вместе решили доставить ее в больницу для прохождения медицинского осмотра и оказания помощи, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что у женщины есть еще двое сыновей в возрасте семи и трех лет, однако от предыдущего сожителя. Маленьких братиков она отдала на воспитание к бабушке, а сама проживала с дочерью и новым мужем.

На обоих родителей пятимесячной девочки были составлены админпротоколы по ст.184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

28-летняя многодетная мать также получила постановление за заведомо ложный вызов специальных служб. В ближайшее время будет решаться вопрос о целесообразности пребывания ребенка в семье.