Мало не задихнулася димом: на Херсонщині у 28-річної багатодітної матері відібрали немовля

На Херсонщині у 28-річної багатодітної матері вилучили п’ятимісячну доньку. Дитина мало не задихнулася від диму.

Інцидент стався у Таврійську. До поліція звернулася сама матір, однак не через проблеми із утримуванням дитини, а зі скаргами на домашнє насильство з боку чоловіка.

Де знайшли дівчинку

Коли до помешкання 28-річної жінки навідалися правоохоронці, двері були відчинені, а у її квартирі був безлад та повна антисанітарія.

Жінка лежала на брудній ковдрі, довкола неї були розкидані та невипрані дитячі речі. Коли поліцейські спробували її підняти, від жінки відчувався запах спиртного.

П’ятимісячне немовля у візочку матір залишила на кухні. Поряд із дитиною на сковорідці, що стояла на увімкненій плиті, горіла олія, і вся кухня була в диму. 36-річного батька дівчинки у цей час вдома не було.

Протокол і попередження

Після побаченого поліцейські негайно викликали швидку та повідомили усі встановлені обставини колегам із ювенальної превенції та службі у справах дітей.

– Зважаючи на умови проживання родини, неналежний батьківський догляд та можливу загрозу життю та здоров’ю дівчинки, правоохоронці спільно вирішили доправити її до лікарні для проходження медичного огляду та надання допомоги, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що жінка має ще двох синів віком сім і три роки, однак від попередного співмешканця. Маленьких братиків вона віддала на виховання до бабусі, а сама проживала з донькою та новим чоловіком.

На обох батьків п’ятимісячної дівчинки було складено адмінпротоколи за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

28-річна багатодітна матір також отримала постанову за завідома неправдивий виклик спеціальних служб. Найближчим часом буде вирішуватися питання доцільності перебування дитини у родині.