21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук рассказал правоохранителям, как именно устроил стрельбу в Днепре ночью 27 января.

На оперативном видео видно, что военный неспешно, улыбаясь стражам порядка, рассказывает, как хладнокровно расстреливал своих сослуживцев и работников Южмаша.

– Я сижу в тревожной группе (у тревожной группы есть автоматы). Беру автомат. Заряжаю первый “магазин” и стреляю по двум – срочнику и контрактнику, – начал рассказывать о ночных событиях Артемий Рябчук.

Следующей жертвой стала работница инженерно-технических средств охраны.

Задержанный уточнил: поскольку ИТСО каждые 30 минут оповещает часть о ситуации, “пальнул” в женщину, чтобы она не успела этого сделать.

– После этого зашел в открытый сейф и забрал все “рожки”, которые смог положить в ранец, – продолжал дальше парень.

Затем на пути Артемия Рябчука оказалась работница здания заводоуправления.

– Женщина меня не выпускала. Я выстрелил ей в голову. После этого открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку. У меня ничего не получилось. Я побродил по заводу, нашел место, через которое смогу перепрыгнуть, – отметил 21-летний солдат-срочник.

Напомним, что 27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Стрельба в Днепре произошла в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Задержали военного через шесть часов в Подгороднем Днепропетровской области.