21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розповів правоохоронцям, як саме влаштував стрілянину в Дніпрі вночі 27 січня.

На оперативному відео видно, як військовий неспішно, посміхаючись правоохоронцям, розповідає, як холоднокровно розстрілював своїх товаришів по службі й працівників Південмашу.

– Я сиджу в тривожній групі (у тривожної групи є автомати). Беру автомат. Заряджаю перший “магазин” і стріляю по двох – строковику та контрактнику, – почав розповідати про нічні події Артемій Рябчук.

Наступною жертвою стала працівниця інженерно-технічних засобів охорони.

Затриманий уточнив: оскільки ІТСО кожні 30 хвилин сповіщає частину про ситуацію, “пальнув” у жінку, щоб вона не встигла цього зробити.

– Після цього зайшов до відкритого сейфу та забрав усі “ріжки”, які зміг покласти до рюкзака, – продовжував далі хлопець.

Потім на шляху Артемія Рябчука трапилася працівниця будівлі керівництва заводу.

– Жінка мене не випускала. Я вистрілив їй у голову. Після цього відчинив одну з дверей виходу і почав палити по дверному замку. У мене нічого не вийшло. Я побродив по заводу, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути, – зазначив 21-річний солдат-строковик.

Нагадаємо, що 27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Стрілянина в Дніпрі сталася о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).

П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.

Затримали військового через шість годин в Підгородньому Дніпропетровської області.