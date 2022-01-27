Министерство внутренних дел просит у граждан Украины помощи с розыском 20-летнего солдата Национальной гвардии, который ночью 27 января расстрелял караул военнослужащих.

Обращение к украинцам озвучила пресс-секретарь МВД Алена Матвеева.

– Если вам известна любая информация о месте нахождения разыскиваемого лица, просим сообщать по телефону 102, – призвала прессекретарка Министерства внутренних дел.

Напомним, что в 03.40 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода Южмаш 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Стрельба в Днепре произошла во время выдачи оружия.

Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии.