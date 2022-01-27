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Факты / Происшествия

Стали известны имена погибших во время стрельбы в Днепре

Татьяна Забожко редактор ленты
Стали известны имена погибших во время стрельбы в Днепре

В Нацгвардии обнародовали имена пятерых погибших в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре ночью 27 января.

21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из автомата Калашникова четырех военных и контролера контрольно-пропускного пункта.

27 января в результате стрельбы в Днепре погибли:

  • старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);
  • младший сержант Драган Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);
  • старший солдат Левкивский Артем Владимирович (Национальная гвардия Украины);
  • солдат Черник Леонид Леонидович (Национальная гвардия Украины);
  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП ведомственной военизированной охраны).

– Командование и личный состав выражает соболезнования родным и близким погибших во время чрезвычайного происшествия, случившегося в Днепре.

Убийца задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, – сообщили в Нацгвардии.

Стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Задержали военного спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

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Источник: Нацгвардия

Фото: Нацполиция

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