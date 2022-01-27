В Нацгвардии обнародовали имена пятерых погибших в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре ночью 27 января.
21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из автомата Калашникова четырех военных и контролера контрольно-пропускного пункта.
27 января в результате стрельбы в Днепре погибли:
- старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);
- младший сержант Драган Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);
- старший солдат Левкивский Артем Владимирович (Национальная гвардия Украины);
- солдат Черник Леонид Леонидович (Национальная гвардия Украины);
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП ведомственной военизированной охраны).
– Командование и личный состав выражает соболезнования родным и близким погибших во время чрезвычайного происшествия, случившегося в Днепре.
Убийца задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, – сообщили в Нацгвардии.
Стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).
Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
Задержали военного спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.
Источник: Нацгвардия