В Нацгвардии обнародовали имена пятерых погибших в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре ночью 27 января.

21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из автомата Калашникова четырех военных и контролера контрольно-пропускного пункта.

27 января в результате стрельбы в Днепре погибли:

старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);

младший сержант Драган Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);

старший солдат Левкивский Артем Владимирович (Национальная гвардия Украины);

солдат Черник Леонид Леонидович (Национальная гвардия Украины);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП ведомственной военизированной охраны).

– Командование и личный состав выражает соболезнования родным и близким погибших во время чрезвычайного происшествия, случившегося в Днепре. Убийца задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, – сообщили в Нацгвардии.

Стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Задержали военного спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

Источник: Нацгвардия