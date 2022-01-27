У Нацгвардії оприлюднили імена п’ятьох загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі вночі 27 січня.

21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв із автомата Калашникова чотирьох військових та контролера контрольно-пропускного пункту.

27 січня унаслідок стрільби в Дніпрі загинули:

– Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі.

Вбивця затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області та нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом, – запевнили в Нацгвардії.