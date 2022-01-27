У Нацгвардії оприлюднили імена п’ятьох загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі вночі 27 січня.
21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв із автомата Калашникова чотирьох військових та контролера контрольно-пропускного пункту.
27 січня унаслідок стрільби в Дніпрі загинули:
- старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Національна гвардія України);
- молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Національна гвардія України);
- старший солдат Левківський Артем Володимирович (Національна гвардія України);
- солдат Чернік Леонід Леонідович (Національна гвардія України);
- Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП відомчої воєнізованої охорони).
– Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі.
Вбивця затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області та нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом, – запевнили в Нацгвардії.
Стрілянина в Дніпрі сталася 27 січня о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).
П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.
Затримали військового через шість годин в Підгородньому Дніпропетровської області.
Джерело: Нацгвардія