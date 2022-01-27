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Стали відомі імена загиблих під час стрілянини в Дніпрі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Стали відомі імена загиблих під час стрілянини в Дніпрі

У Нацгвардії оприлюднили імена п’ятьох загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі вночі 27 січня.

21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв із автомата Калашникова чотирьох військових та контролера контрольно-пропускного пункту.

27 січня унаслідок стрільби в Дніпрі загинули:

  • старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Національна гвардія України);
  • молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Національна гвардія України);
  • старший солдат Левківський Артем Володимирович (Національна гвардія України);
  • солдат Чернік Леонід Леонідович (Національна гвардія України);
  • Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП відомчої воєнізованої охорони).

– Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі.

Вбивця затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області та нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом, – запевнили в Нацгвардії.

Стрілянина в Дніпрі сталася 27 січня о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).

П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.

Затримали військового через шість годин в Підгородньому Дніпропетровської області.

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Джерело: Нацгвардія

Фото: Нацполіція

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