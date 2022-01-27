Появилось видео задержания 21-летнего солдата-срочника Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на территории Южного машиностроительного завода.

На видео видно, что в момент задержания солдат уже лежит лицом к земле, обхватив голову руками, а к нему с криками бегут правоохранители.

Далее спецслужбы передают по рации, что “лицо задержано” и надевают ему наручники.

– Что же ты натворил? – обратился к задержанному один из стражей порядка, поднимая капюшон, чтобы взглянуть ему в лицо.

Напомним, что солдат-срочник Артемий Рябчук в 03.40 27 января расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

От стрельбы в Днепре, которую устроил Артемий Рябчук, пять человек погибли. Еще пятеро получили ранения.

В больнице Мечникова прооперировали четырех военнослужащих. Еще одного отвезли в городскую больницу №16.