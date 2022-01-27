З’явилося відео затримання 21-річного солдата-строковика Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу.

На відео видно, що в момент затримання солдат вже лежить обличчям до землі, обхопивши голову руками, а до нього із криками біжать правоохоронці.

Далі спецслужби передають по рації, що “особа затримана” та вдягають йому на руки кайданки.

– Що ж ти накоїв? – звернувся до затриманого один із правоохоронців, піднімаючи капюшон, щоб подивитися йому у вічі.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артемій Рябчук о 03.40 27 січня розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Від стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артемій Рябчук, п’ятеро осіб загинули. Ще п’ятеро дістали поранень.

У лікарні Мечникова прооперували чотирьох військовослужбовців. Ще одного відвезли до міської лікарні №16.