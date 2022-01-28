Нашли с петлей на шее: в полиции раскрыли детали смерти боксера Вирчиса

Смерть бывшего украинского боксера Владимира Вирчиса подтвердили в полиции. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

В пресс-службе отметили, что по факту смерти Вирчиса в Днепровском районе начали уголовное производство.

— Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что возле дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу, говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

В полиции отметили, что с утра от местной жительницы поступило сообщение об исчезновении мужчины. После опознания ею погибшего было установлено, что это бывший украинский боксер Владимир Вирчис.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой самоубийство.

После известия о смерти Владимира Вирчиса украинский блогер и журналист Денис Казанский написал в Facebook, что за день до смерти Вирчис приходил на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк.

— Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса “не устраивать сцены”. Сегодня Вирчиса обнаружили мертвым. Пишут о “самоубийстве”. Ну как обычно…

Он отметил, что в прошлом Вирчиса и Мангера связывали дружеские отношения.

— Вирчис даже заступался за Мангера, когда его арестовали. И вот так закончилась эта дружба… Сколько лет пугали украинцев донецкими бандитами. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина, – добавил он.

Владимир Вирчис на профи-ринге выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях завоевал 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Имел титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе и интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Фото: Владимир Вирчис