В Полтавской области двое подростков угнали внедорожник, припаркованный вблизи многоэтажки. Мальчикам всего 12 и 13 лет.

Инцидент произошел 3 февраля в Кременчуге. К школьнику в гости наведался его товарищ, и уже через некоторое время гость украл ключи от автомобиля Volkswagen Touareg его матери.

Когда стемнело, ребята незаметно для женщины вышли на улицу и проникли в салон ее авто. Непонятно, кто из подростков находился за рулем, однако матери Volkswagen они бросили в одном из гаражных кооперативов микрорайона Молодежный.

Об исчезновении своего автомобиля женщина узнала на следующее утро, когда собиралась на работу. Она позвонила по телефону на линию 102, и уже через час правоохранители нашли внедорожник.

Захотели прокатиться вместо уроков: в Кременчуге подростки угнали у женщины внедорожник / 2 фотографии

Ответственность школьников

В ходе первоочередных следственных действий следователи установили, что к “угону” авто причастны сын пострадавшей и его товарищ.

Ребята признались в содеянном и объяснили, что сделали это из любопытства, не планируя реального похищения.

Производство открыто по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Поскольку подростки еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, суд может применить к ним меры воспитательного характера: