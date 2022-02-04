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Захотели прокатиться вместо уроков: в Кременчуге подростки угнали у женщины внедорожник

Наташа Тарчевська редактор ленты
Захотели прокатиться вместо уроков: в Кременчуге подростки угнали у женщины внедорожник

В Полтавской области двое подростков угнали внедорожник, припаркованный вблизи многоэтажки. Мальчикам всего 12 и 13 лет.

Инцидент произошел 3 февраля в Кременчуге. К школьнику в гости наведался его товарищ, и уже через некоторое время гость украл ключи от автомобиля Volkswagen Touareg его матери.

Когда стемнело, ребята незаметно для женщины вышли на улицу и проникли в салон ее авто. Непонятно, кто из подростков находился за рулем, однако матери Volkswagen они бросили в одном из гаражных кооперативов микрорайона Молодежный.

Об исчезновении своего автомобиля женщина узнала на следующее утро, когда собиралась на работу. Она позвонила по телефону на линию 102, и уже через час правоохранители нашли внедорожник.

Захотели прокатиться вместо уроков: в Кременчуге подростки угнали у женщины внедорожник / 2 фотографии

Ответственность школьников

В ходе первоочередных следственных действий следователи установили, что к “угону” авто причастны сын пострадавшей и его товарищ.

Ребята признались в содеянном и объяснили, что сделали это из любопытства, не планируя реального похищения.

Производство открыто по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Поскольку подростки еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, суд может применить к ним меры воспитательного характера:

  • ограничение досуга и установление особых требований к поведению;
  • передача под наблюдение родителей и педагогического коллектива;
  • направление в специальное учебно-воспитательное учреждение.
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Захотели прокатиться вместо уроков: в Кременчуге подростки угнали у женщины внедорожник

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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